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Раскрываемость преступлений в Псковской области выше, чем в среднем по России - Андрей Калинин

«Анализ преступности показывает, что органы внутренних дел успешно справились с основными задачами по предотвращению преступлений», - такое мнение высказал главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Андрей Калинин на расширенном заседании коллегии УМВД РФ по Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Калинин остановился в своем выступлении на наиболее существенных, по его мнению, статистических данных за 2019 год. «Общее увеличение количества выявленных и раскрытых преступлений мы связываем с активностью и работой сотрудников УМВД по Псковской области», - заявил он.

Он отметил, что в прошлом году не допущены террористические акции и общественные призывы к экстремизму. Также Андрей Калинин обратил внимание, что количество убийств в Псковской области сократилось на 27,3%, как сократились и случаи причинения тяжкого вреда здоровью, а общая раскрываемость преступлений составила более 66%, что выше, чем средний показатель по всей России.

«Хочу отметить, что существенно снизились показатели аварийности. Количество погибших в авариях тоже снизилось. В 2019 году целевой показатель, установленный для Псковской области, был достигнут, в регионе на 11% сократилось количество ДТП», - заявил Андрей Калинин.

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Он отметил, что серьезную озабоченность вызывает рост подростковой преступности, только за прошлый год несовершеннолетними совершено 337 преступлений. «Подростковая преступность выросла на 44%. Этот рост, в том числе, связан с преступлениями, связанными с наркотиками, а также обусловлен много эпизодичностью подростковых преступлений, чаще всего они носят комплексный характер», - заявил Калинин.

Он поблагодарил сотрудников УМВД России по Псковской области за работу в минувшем году и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.