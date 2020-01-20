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Общество

Первые сведения для электронных трудовых книжек поступят в ПФР от псковских работодателей не позднее 15 февраля

23.01.2020 13:42|ПсковКомментариев: 0

Первые сведения для электронных трудовых книжек поступят от псковских работодателей не позднее 15 февраля. Соответствующая форма отчетности в ближайшее время будет утверждена, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР. Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 2020 года в ней будет отражено последнее кадровое мероприятие у нынешнего работодателя по состоянию на 1 января текущего года.

Отметим, что начиная с 2020 года работодатели направляют в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение. Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.

Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. Представить информацию можно через кабинет страхователя, специализированного оператора связи или клиентскую службу ПФР. Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в электронной форме.

Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям также необходимо под роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию.

Теги: #пфр #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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