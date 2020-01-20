Общество

Эксперты подробно рассказали о росте цен на еду, технику и услуги в Псковской области

Сотрудники Территориального органа государственной статистики (ТОГС) по Псковской области сообщили, как в регионе изменились цены на потребительские товары. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТОГС, за январь-декабрь 2019 года потребительские цены выросли на 2,3% (за январь-декабрь 2018 года - на 4,9%). Темпы роста цен снизились в 2,1 раза.



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«По России и Северо-Западному федеральному округу за год потребительские цены выросли на 3%, - отметили в пресс-службе. - В 2018 году - на 4,3% и 4,1%, соответственно».

По данным ТОГС, среди продовольственных товаров в Псковской области более всего за год подорожала крупа гречневая-ядрица - на 28%, пшено - на 21,4%, сельдь соленая - на 17,4%, филе рыбное - на 16,8%, крупы овсяная и перловая - на 14,7%, консервы рыбные в томатном соусе - на 13,4%, йогурт - на 12,6%. Среди плодоовощной продукции наибольший рост цен отмечен на чеснок - на 47,1%, лимоны - на 7,6%, груши - на 5,7%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на сахар-песок - на 36,6%, на яйца куриные - на 11,1%, на свинину бескостную - на 10%, на свинину (кроме бескостного мяса) - на 9,6%, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 8,8%, на масло подсолнечное - на 8,2%. Из плодоовощной продукции более всего подешевела капуста белокочанная свежая - на 37%, огурцы свежие - на 25,1%, на картофель - на 12,6%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2019 года составила по Псковской области 4235,86 рубля, и снизилась по сравнению с декабрем 2018 года на 2 процента (в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года увеличилась на 7,4%).

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали печатные издания - на 16,1%, на табачные изделия - на 15,5%, на ювелирные изделия - на 15,2%, на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары - на 8,6%, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода - на 8,1%, на медикаменты - на 8%, на спички - на 7,7%, на медицинские товары - на 7,3%, на товары для животных - на 7,2%, на фотоаппараты - на 7%.

Наибольшее снижение отмечалось на телерадиотовары - на 11,1%, персональные компьютеры - на 3,2%, пиломатериалы - на 2,9%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги телевещания - на 28,2%, на услуги дошкольного воспитания - на 20,4%, на услуги среднего образования - на 13%, на экскурсионные услуги - на 12,3%, на медицинские услуги - на 11,1%, на услуги беспроводной радиосвязи - на 8,1%, на услуги почтовой связи - на 8%, на услуги гостиниц и прочих мест проживания - на 7,2%. Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги организатора проведения торжеств - на 12,2%, на ритуальные услуги - на 11,9%, на ремонт, пошив одежды и обуви - на 8,5%, на услуги парикмахерских - на 8,4%.

Снижение цен наблюдалось на услуги в сфере зарубежного туризма - на 6,9%, на услуги страхования - на 6,5%.