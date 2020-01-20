Общество

За нарушение «закона о тишине» в Псковской области привлечено 600 человек за три месяца

За нарушение «закона о тишине» в Псковской области привлечено 600 человек за три месяца. Об этом заявил начальник регионального УМВД РФ Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции сегодня, 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что несмотря на то, что закон был принят еще в 2013 году, фактически он не работал, так как не было заключено соглашение между региональной администрацией и УМВД по Псковской области. «На текущий момент соглашение заключено. Можно сказать, что фактически закон полноценно работает только три месяца», - заявил Алексей Овсянников.

Он также обратил внимание, что на то, что на текущий момент проблемным остается вопрос соблюдения «закона о тишине» в сельской местности, так как в связи с удаленностью затруднено оперативное реагирование на жалобы. Однако Алексей Овсянников отметил, что в сельской местности список постоянных нарушителей известен, практически все они стоят на учете и контролируются. «Мы найдем формы, дополнительно продумаем меры. Даже если группа приехала, когда уже тихо, это не помешает составить протокол», - заверил начальник УМВД РФ по Псковской области.

Он также заявил, что проблемой остается передвижение автомобилей с очень громкой музыкой в ночное время. «К сожалению, сейчас меры воздействия и реагирования не предусмотрены. Думаю, нужно выйти с инициативой в Псковское областное Собрание депутатов, просить, чтобы была внесена поправка. Они всегда идут нам навстречу», - заключил Алексей Овсянников.