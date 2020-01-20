Прокурор области: Зафиксирован рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

Прокурор области Сергей Белов на расширенном заседании коллегии УМВД РФ по Псковской области обратил внимание на тот факт, что, по данным «Трезвой России», Псковская область занимает 69 место в рейтинге трезвости среди других субъектов РФ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
При этом, он отметил, что в 2018 году область занимала 60 позицию в рейтинге. «Обозначился рост числа преступлений, которые совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Он составил 2%», - заявил Сергей Белов и попросил сотрудников УМВД России по Псковской области обратить особое внимание на данную проблему.
Как заявил главный прокурор, число людей, которые поставлены на учет в связи с алкоголизмом, растет, их уже более 10 тысяч человек, а в регионе изъято 31712,49 литров незаконной алкогольной продукции.
«Опасность представляет не только алкоголь, но и снюсы, нужно продолжать рейды и изымать их», - заключил Сергей Белов.