Общество

В Пскове отремонтируют пешеходные дорожки в Сквере ветеранов на Западной. ФОТО

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил о планах по ремонту пешеходных дорожек Сквера ветеранов. Об этом Александр Братчиков сообщил на сайте губернатора региона.

Источник: губернатор60.рф

Один из местных жителей оставил на ресурсе следующее сообщение: «В нашем районе есть очень хороший парк, сквер Ветеранов. Но гулять в нем совершенно невозможно, поскольку пешеходные дорожки в нем - в ужасном состоянии. Если гулять вечером в темноте, можно получить травму, поскольку там огромные ямы, а освещения - нет, и их не видно. С детской коляской гулять невозможно, потому что там одни колдобины, по которым с коляской не проехать, если посмотреть на фото, справа и слева от дорожек люди проложили тропинки, поскольку обходят эти дорожки».

Источник: губернатор60.рф

Также автор сообщения попросил проверить состояние пешеходных дорожек на соответствие нормативным документам и на допустимость эксплуатации.

Источник: губернатор60.рф



«Несмотря на то, что там требуется незамедлительный ремонт пешеходных дорожек во избежание травм пешеходов и детей, прошу хотя бы включить ремонт этого парка в планы. Кроме того, по одной из фотографий видно, что пешеходами проложена тропинка по диагонали через парк. Поскольку с каждым дождем эта тропинка размывается, и пешеходы начинают ее обходить, она становиться все больше и больше, в связи с чем прошу рассмотреть техническую возможность и проложить на месте этой тропинки асфальтовую дорожку», - заключил автор.

Источник: губернатор60.рф



На это сити-менеджер города ответил: «В рамках и сроках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по реконструкции улиц Кузбасской дивизии, Западной и Байкова предусмотрен ремонт пешеходных дорожек в сквере Ветеранов в Пскове до 2024 года».