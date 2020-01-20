Общество

В Татарстане реконструируют бой, состоявшийся 78 лет назад в Псковской области

Специалисты Национального музея Республики Татарстан проведут в Нижнекамске реконструкцию боя, который произошел 78 лет назад в Псковской области (под Великими Луками возле деревни Липенка) в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

Реконструкцию представят горожанам 31 января, в тот самый день, когда произошел бой. Обессиленные длинным переходом морозной зимой лыжники вступили в схватку за важный участок территории. Немцы бросали силы на горстку смельчаков несколько раз, и бойцам удавалось отстоять свои позиции - на протяжении долгого дня. Обо всем этом нижнекамцы смогут не только услышать, но и увидеть.

Завершится реконструкция митингом и церемонией открытия братской могилы на городском кладбище Нижнекамска, где будут захоронены останки 19 бойцов 80-го отдельного лыжного батальона, погибших в годы войны в Псковской области.

Добавим, что в 2002 году отряд «Поиск» из Нижнекамска приступил к установлению судеб земляков, воевавших в частях 257 стрелковой дивизии, а именно 80-го отдельного, так называемого татарского лыжного батальона.

Батальон был сформирован в декабре 1941 года в Казани и укомплектован уроженцами из Башкирии, Пензенской, Калининской и Ленинградской областей. Значительная часть личного состава - это выходцы из Татарии.

25 августа 1941 года город Великие Луки был оккупирован немецкими войсками. 29 января 1942-го года, проделав путь в 300 километров, 80-й батальон вышел к основному рубежу с задачей перерезать противнику дорогу на участке Великие Луки - Новосокольники.

К Липенке и Копытово бойцы 80 ОЛБ подошли к утру 31 января. Бой длился до глубокой ночи. Приказ на дальнейшее наступление на д. Крюково пришел к утру.

Погибших воинов наши части похоронить не успели, так как перешли в дальнейшее наступление. По воспоминаниям местных жителей, убитых они собирали и хоронили уже гораздо позже, когда в деревне снова были немцы.

Родственники найдены у 14 воинов. По остальным поиск продолжается.