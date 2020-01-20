Общество

За год дружинники Псковской области помогли полиции раскрыть 22 преступления

За прошлый год народные дружинники помогли раскрыть 22 преступления и задержать 4 преступника. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников сегодня, 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дружинники находятся на постоянной связи с участковым и сотрудниками ППС. По сути, это обычные граждане, они не наделены какими-то дополнительными полномочиями, их главная задача - обнаружить нарушение и сообщить нам», - заявил Алексей Овсянников.

Он также отметил, что численность дружинников по Псковской области составляет около 500 человек. Важно отметить, что все добровольцы застрахованы, на это предусмотрены и выделены денежные средства.

Алексей Овсянников также рассказал, что в некоторых муниципалитетах предусмотрена оплата работы дружинников, стоимость выхода варьируется от 200 до 500 рублей. В пример он привел поселок Дедовичи, где за выход каждый дружинник получает 200 рублей.

«Больше всего дружинники помогают в борьбе с контрафактным алкоголем, распитием спиртного в общественных местах и нарушением общественного порядка», - заявил Алексей Овсянников.