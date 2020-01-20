Общество

Оргкомитет по увековечиванию памяти Ордина-Нащокина возглавит губернатор Псковской области

Почетный житель Великих Лук Валерий Степанов обратился к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой оказать содействия в создании организационного комитета по увековечиванию памяти Афанасия Ордина-Нащокина - выдающегося российского государственного и военного деятеля, дипломата. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, этот вопрос обсуждался в четверг, 23 января, в рамках личного приема граждан в региональной приемной президента Российской Федерации губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Валерий Степанов напомнил, что в 2012 году создан общественный совет, в рамках которого в муниципалитетах установлено пять бюстов псковскому воеводе, канцлеру государя Алексея Михайловича. Памятник Ордину-Нащокину, который планировалось установить несколько лет назад, так и не был возведен.

Губернатор идею создания регионального оргкомитета поддержал, а также принял решение его возглавить. «Важно, чтобы наш заслуженный соотечественник не был обделен вниманием. Необходимо разработать и реализовать целый план мероприятий, начиная с информирования школьников и молодежи о том, какой вклад в развитие страны внес Ордин-Нащокин. А памятник должен стать заключительным штрихом в объемном перечне мероприятий», - заметил губернатор и пригласил заявителя войти в состав оргкомитета.