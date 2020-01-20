Общество

В Псковской области создана кибердружина

В Псковской области создана кибердружина. В ее состав вошли одаренные студенты ПсковГУ. Об этом на пресс-конференции заявил начальник УМВД РФ по Псковской области Алексей Овсянников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы понимаем, что затрагиваем вопрос о передаче персональных данных. Сейчас согласовываем это с прокуратурой. Они, как всегда, нам активно помогают», - заявил Алексей Овсянников.

Он отметил, что кибердружина будет ориентирована на выявление потенциально опасных групп для подростков в социальных сетях, на поиски экстремистских сообществ.

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Начальник УМВД по области также обратил внимание, что заниматься киберпреступлениями все также будут сотрудники полиции. Он заявил, что за прошлый год у нас зафиксировано 428 краж и 327 мошенничеств с помощью информационных технологий. «К сожалению, ситуацию пока переломить не удалось. Мы заключили соглашение с провайдерами и имеем возможность получать всю необходимую для раскрытия преступлений информацию. Я всегда говорю, что киберперступления оставляют много следов, его проще раскрыть, чем кражу», - рассказал Алексей Овсянников.

Он также обратил внимание, что в полиции создано специальное подразделение для раскрытия таких преступлений.