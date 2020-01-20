Общество

Дистанционное мошенничество в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 24 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная дистанционному мошенничеству в Псковской области.

Сколько не говорится о мошенничествах, в том числе, дистанционных, а в Псковской области криминальные сводки продолжают изобиловать случаями, в которых местные жители становятся жертвами нечистоплотных злоумышленников.

Количество подобных преступлений исчисляется сотнями. Кажется, уже даже у самых наивных выработался стойкий иммунитет к подозрительным звонкам, в которых либо обещают золотые горы, либо пугают их потерей.

Какие виды мошенничества чаще всего фиксируются в Псковской области? Кто чаще всего обманывает псковичей – местные или дельцы из других регионов? Каких сумм лишись доверчивые земляки? Удалось ли вернуть украденное? Какова раскрываемость дистанционных преступлений? Как часто фиксируется в регионе деятельность нелегальных кредиторов?

Как не попасться на удочку преступников? Где можно повысить финансовую грамотность? Согласно рейтингу, который в прошлом году проводился аналитиками из НАФИ, Псковская область находится в зоне минимального уровня финансовой грамотности. Может быть в этом причина печальной статистики?

Ответить на эти вопросы мы попросим экспертов.

Спикеры:

• старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Полатовский Александр Александрович

• заместитель управляющего отделения по Псковской области СЗГУ Банка России Иванов Сергей Васильевич

• заместитель начальника отдела безопасности отделения по Псковской области СЗГУ Банка России Погодин Сергей Иванович

Дата проведения: 24 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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