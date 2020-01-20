Общество

В Кадастровой палате по Псковской области открыта вакансия специалиста по закупкам

В Кадастровой палате по Псковской области открыта вакансия специалиста по закупкам. Требования к кандидату: высшее образование, не менее трех из последних пяти лет в бюджетных (казенных) учреждениях. Дополнительное профессиональное образование по специальным программам.

Соискателю необходимо знание Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Телефон: 649301, добавочный 2114, электронная почта: fgu600201@60.kadastr.ru.