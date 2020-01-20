Общество

Более 500 упаковок снюсов изъято из торговых сетей сотрудниками УМВД России по городу Пскову

Сотрудники УМВД России по городу Пскову совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили более 40 торговых точек. Цель проверочных мероприятий - выявить и пресечь правонарушения в сфере незаконного оборота никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей без содержания табака.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 11 из 44 магазинов правоохранителями установлен факт нарушения законодательства: смеси продавались без сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота. В результате - из незаконной продажи изъято более 500 упаковок продукции различных производителей.

По данным фактам полицией проводится проверка, Управлением Роспотребнадзора в отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ. Примет процессуальное решение и определит размер штрафа Арбитражный суд Псковской области.