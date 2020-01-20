Общество

Торжественные мероприятия по случаю 61-й годовщины со дня образования прошли в ИК-4

В исправительной колонии № 4 состоялось торжественное мероприятие в честь 61-ой годовщины со дня образования федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, начальник учреждения Сергей Князев поздравил сотрудников с праздником и вручил памятные знаки, награды и благодарности лучшим сотрудникам служб учреждения. Также он выразил слова особой благодарности ветеранам подразделения за многолетнюю честную службу и готовность передавать свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

«Отрадно, что нам удалось сохранить тот импульс развития, который был заложен нашими предшественниками более 60 лет назад. В будущем мы видим вектор развития колонии в сохранении кадровой преемственности и развитии производственного потенциала», - отметил начальник ИК-4 Сергей Князев.

В ходе мероприятия поздравления сменялись концертными номерами в исполнении лауреата различных районных и областных творческих конкурсов старшего инспектора отдела тыла ИК-4 Дениса Вокина.

Напомним, исправительная колония №4 УФСИН России по Псковской области - одно из крупнейших в регионе пенитенциарных подразделений как по численности осужденных, так и по количеству работающих в нем сотрудников. Первые 27 осужденных прибыли в ИТК-4 ровно 61 год назад, 22 января 1959 года. Именно эту дату и принято считать днем образования колонии.