Общество

Более 500 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в прошлом году в Псковской области составила 514,5 млн рублей. При этом свыше 340 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных комитетом по закупкам Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Специалисты комитета сообщили, что основным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал электронный аукцион. Этим способом реализовано 98% всех закупок в количественном выражении и 93% - в ценовом.

Электронный аукцион - один из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика.