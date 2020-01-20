Общество

Ульяна Михайлова не знает, будет ли участвовать в выборах председателя облсовпрофа: Самовыдвижение у нас не приветствуется, это будет зависеть от коллег

Председатель псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова прокомментировала вопрос своего выдвижения на пост руководителя организации на очередных выборах. Вопрос был затронут в ходе прямой линии, которая транслировалась в социальных сетях.

Она отметила, что данный вопрос - это достаточно сложная тема, и на текущий момент она не может сказать будет или нет принимать участие в выборах на пост председателя псковского облсовпрофа.

«У нас не приветствуется самовыдвижение, многое зависит от коллег - конкретных руководителей членских организаций, и от наших договоренностей о том, когда мы определим наши отчеты и выборы», - заявила Ульяна Михайлова.