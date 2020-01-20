Общество

В Псковской области сократилась естественная убыль населения

За прошедший год в Псковской области снизился уровень смертности населения. В 2019 году в регионе скончался 10591 житель, в то время как еще в 2017 году этот показатель достигал величины в 11157 человек, а в 2018 - 10890. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Естественная убыль населения за последние 10 лет сократилась более чем в 2 раза. По сравнению с 2018 годом общая смертность снизилась почти на 2%. А с 2012 года - уменьшилась более чем на 14%.

То, что за 2019 год смертность населения сократилась, а продолжительность жизни приблизилась к плановым показателям, подтверждает и председатель регионального комитета здравоохранения Марина Гаращенко.

Ранее она отмечала, что удалось достичь сокращения смертности по целому ряду заболеваний, например, от болезней системы кровообращения. Так, по сравнению с 2018 годом сократилась смертность от острого инфаркта миокарда, а также от острого нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, отмечается сокращение смертности от туберкулеза - на 34,8%, от дорожно-транспортных происшествий - на 31,5%.

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«По младенческой смертности в 2018 году мы достигли исторического минимума - 3,8 промилле, по 2019 году показатели приближаются к целевым по национальному проекту "Демография"», - добавила она, отметив, что необходимо делать раннюю диагностику, поскольку погибают именно дети с пороками развития. Соответствующее оборудование, по ее словам, имеется, но в регионе не хватает перинатальных специалистов.

Положительную тенденцию в сокращении убыли населения неоднократно отмечала и первый заместитель губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова. «И темпы снижения в Псковской области выше, чем в среднем по России, но нам есть еще над чем поработать. Мы можем сделать оптимистичный прогноз, что до конца 2024 года смертность и рождаемость сравняются, а затем мы перейдем к повышению рождаемости», - рассказала Вера Емельянова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.