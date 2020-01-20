Общество

Псковские рыбаки за прошлый год выловили более 4 тысяч тонн рыбы

Более 4 тысяч тонн рыбы за прошлый год выловили представители псковских рыбодобывающих предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служб администрации Псковской области.

Как отметили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, большая часть улова пришлась на Псковско-Чудской водоем – 3,8 тысяч тонн. Еще более 200 тонн выловлено на малых озерах.

Больше всего рыбаки добыли в прошлом году окуня – 1,3 тысяч тонн. На судака и леща пришлось 740 и 730 тонн от общего улова соответственно. Вес выловленной плотвы составил 307 тонн, ряпушки – 277 тонн, снетка – 84 тонны. Остальной улов пришелся на щуку, налима и ерша.

Напомним, на Псковско-Чудском водоеме промышленный лов рыбы осуществляют 26 предприятий.