Общество

Псковская общественница: У областной библиотеки высадили деревья на месте спиленных

У Псковской областной универсальной научной библиотеки высадили новые деревья. Об этом в своем Instagram написала общественница Елена Демченкова.

Фото из Instagram Елены Демченковой.

Девушка обратила внимание на то, что саженцы расположены в тех же местах, где до этого уже росли деревья, однако были спилены на одном из этапов ремонта библиотеки.

Фото из Instagram Елены Демченковой.

Напомним, на реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки было направлено более 210 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013- 2020 годы. Кроме того, по распоряжению правительства Российской Федерации Псковская область дополнительно получила более 40 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки.

11 января текущего года заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов после осмотра отремонтированных помещений библиотеки заявил, что основные работы по реконструкции здания закончены, большинство помещений готовы и переданы эксплуатирующей организации.