Общество

Новгородцы высоко оценили качество псковских шишек

В начале сезона сбора шишек хвойных пород в отдел «Новгородской лесосеменной станции» поступили на предварительный анализ первые пробы шишек сосны обыкновенной из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центра защиты леса Новгородской области.

В результате четырех проб шишек сосны обыкновенной, каждая весом 2 кг, поступивших от ГАУ ПО «Псковский лесопитомник» Псковской области, выяснено, что все имеют допустимый процент выхода семян. Семена соответствуют 1 классу качества, заготовка шишек на проверенных участках рекомендована.

«Предварительный анализ лесосеменного сырья проводится для исключения заготовки низкокачественных семян перед началом их массового сбора, - комментирует директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. - Этот кропотливый труд в итоге позволяет проводить лесовосстановление более качественно. Ведь если будут отклонения, например, по всхожести, то огромная работа по воспроизводству лесов будет проведена впустую. А это и время, и силы, и немалые средства».