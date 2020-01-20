Общество

Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым могут сделать бесплатным для граждан. Перечень ресурсов оказался в распоряжении «Известий».

Отмечается, что воспользоваться сервисами можно даже при нулевом балансе счета. Операторы «большой четверки» получили перечень 20 января в ходе совещания с Константином Носковым, занимавшим на тот момент должность и.о. министра связи.

Все ресурсы разделены на четыре категории: государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (к ним отнесен мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell).

В Минкомсвязи пояснили, что список еще будет дополняться.

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.

Ранее, 21 января, сообщалось, что россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.