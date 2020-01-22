Общество

Прокуратура добилась перерасчета зарплаты работникам великолукского предприятия в связи с их работой в ночное время и праздничные дни

В Великих Луках прокуратура добилась перерасчета заработной платы работникам предприятия в связи с их работой в ночное время и праздничные дни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч. 1 ст. 153, ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации работникам ООО «Лион», исполняющим трудовые обязанности в том числе в ночное время и в выходные или нерабочие праздничные дни, не выплачивалась заработная плата в повышенном размере.

В этой связи прокурором города в адрес директора ООО «Лион» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановлением Государственной инспекции труда в Псковской области руководитель предприятия привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, работникам предприятия произведен перерасчет заработной платы.