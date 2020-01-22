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В преддверии 76-летия со Дня снятия блокады Ленинграда командующий СЗО Росгвардии встретился с ветеранами

В Санкт-Петербурге в честь 76-й годовщины со Дня полного снятия блокады Ленинграда прошла встреча командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Павла Дашкова с ветеранами-жителями блокадного Ленинграда. Мероприятие прошло в музее «Ленрезерв», в стенах которого представлена коллекция материального и духовного наследия времен Второй Мировой войны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, для почетных гостей была проведена экскурсия, где они смогли увидеть раритетные образцы военной и гражданской техники, стрелковое и холодное оружие, предметы амуниции, наградные знаки, документы, средства связи, предметы быта и другие объекты времен войны.

Обращаясь к присутствующим жителям блокадного Ленинграда, в приветственном слове командующий округом отметил: «В нашей памяти навсегда останутся 872 дня нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города. Наш долг – передавать из поколения в поколение героическую правду о блокадном Ленинграде, чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев. Мы, как и наши потомки, должны сделать всё возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись, должны твёрдо стоять на защите памяти каждого, кто приближал Победу».

Генерал-полковник Павел Дашков выразил отдельные слова благодарности и признательности руководителю «Ленрезерва» Анатолию Бернштейну за экскурсию и возможность проводить подобные встречи с ветеранами-блокадниками в знаменитом музее.

Подполковник в отставке Владимир Костигин и майор в отставке Александр Сусаров от имени присутствующих ветеранов поблагодарили руководство округа за внимание и память о трагических событиях в жизни нашей страны и города. Владимир Костигин эти страшные дни встретил в 10-летнем возрасте, а в 1942 году был эвакуирован на «Большую землю» в детский дом, уже после войны он посвятил жизнь служению Отечеству в должности старшего офицера оперативного отдела управления внутренних войск по Северо-Западу и Прибалтике. У Александра Сусарова судьба сложилась иначе, он, как несовершеннолетний житель Ленинграда, должен был эвакуироваться через Ладожское озеро, но опоздал на катер, таким образом, он спасся от, казалось бы, неминуемой смерти - ушедшее без него на «Большую землю» судно попало под бомбёжку и затонуло.

Для собравшихся ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа Росгвардии исполнил легендарные, давно полюбившиеся песни военных лет: «Ленинградцы», «Застольная Волховского фронта», «Синий платочек», «В землянке», «Медаль за оборону Ленинграда», «Ладога». В заключение встречи генерал-полковник Павел Дашков еще раз поблагодарил ветеранов, пожелал им долгих лет жизни и вручил памятные подарки.