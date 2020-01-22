Общество

Россельхознадзор вернул 39 тонн датского минтая в Латвию

20 января в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области при проведении ветеринарного надзора сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были досмотрены два автотранспортных средства, в грузовых отсеках которых перевозилось 39,6 тонн филе минтая в панировке. Рыба следовала с острова Борнхольм, расположенного на юге-западе Дании, в адрес общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Великом Новгороде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в ходе проведения документарного контроля должностными лицами ведомства было установлено, что сведения, указанные в ветеринарных сертификатах, были недостоверными. Даты выдачи документов фактически опережали дату производства и отправки товара из страны-экспортера.

Ввоз 39,6 тонн филе минтая на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате рыбной продукции.