Общество

Андрей Турчак предложил альтернативный способ оповещения родителей о меню в школах

Вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета фракции «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что в электронные дневники могут включить оповещения родителей о меню в школах. Сейчас это происходит с помощью платных SMS-сообщений. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор провел встречу с родителями школьников, которые рассказали ему, что не пользуются системой SMS-оповещения о меню в школах, так как они обходятся слишком дорого.

«Если SMS дорогие, то другие возможности и каналы связи (нужно использовать). Вы же пользуетесь электронным дневником. Можно на базе этой платформы, чтобы было отдельное окошко, куда можно зайти, посмотреть и не тратить деньги, информацию получать», - предложил Андрей Турчак.

Ранее, во время оглашения Послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил обеспечить школьников с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием. Глава государства отметил, что те школы, которые технически к этому готовы, должны начать предоставлять соответствующее питание уже с 1 сентября 2020 года, а остальные - не позднее 1 сентября 2023 года.