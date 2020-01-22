Общество

В России запустят эксперимент по смене специальности после второго курса

Уже в следующем году будет запущен пилотный проект, в рамках которого студенты смогут поменять специальность после второго курса обучения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктора Кресса.

Сейчас такую практику университеты вводят по собственному желанию, но, по поручению президента Владимира Путина, такая возможность в будущем будет закреплена в законе. О такой необходимости глава государства говорил в своем Послании Федеральному Собранию.

«Будем обсуждать данный вопрос в I квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну», - приводит газета слова Виктора Кресса.

Как отмечает издание, такая возможность для студентов позволит снизить число отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.