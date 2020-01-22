Псковская таможня поздравляет коллег с международным профессиональным праздником

26 января таможенники всего мира отмечают Международный день таможенника.
В 2019 году продолжилось приграничное сотрудничество таможенников сопредельных государств. В течение года состоялось четыре международных встречи с участием сотрудников Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики и должностных лиц Псковской таможни, а также одна международная встреча сотрудников Налогово-таможенного департамента Эстонии и должностных лиц российского таможенного органа.
Международное сотрудничество в таможенной сфере имеет особое значение. Сотрудничество таможенных профессионалов разных государств помогает не только предупреждению и пресечению правонарушений в экономической сфере, но и развитию добрососедских отношений между гражданами, развитию туризма и культурному обмену.
В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего название - Всемирная таможенная организация. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы. Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время в нем участвует более 130 государств.