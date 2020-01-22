Общество

Сайты, через которые продавали «липовые» водительские права, выявила пыталовская прокуратура

Прокуратура Пыталовского района провела проверку исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации в части ограничения доступа к запрещенной информации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки выявлены сайты, где посетителям предлагается приобрести на платной основе водительское удостоверение, минуя установленный законом порядок получения данного документа с проводкой по официальной базе данных согласно существующим требованиям закона, а также на которых размещена информация о запрещенных законом электроловильных системах и устройствах, позволяющих осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов посредством электрического тока.

В этой связи прокуратура района направила в суд исковые заявления о признании сведений, размещенных на интернет-сайтах, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.

Работа на данном направлении будет продолжена.