Общество

Новые бригадные автомобили поступили в распоряжение псковских энергетиков

В январе парк техники Псковского филиала «Россети Северо-Запад» пополнили восемь новых бригадных автомобилей. Это отечественные грузопассажирские машины, изготовленные на полноприводном шасси автомобиля ГАЗ-33088. Высокая проходимость автомобилей позволяет использовать их на пересеченной местности вне дорог при любых погодных условиях, сообщили в пресс-службе предприятия.

Новые бригадные автомобили рассчитаны на перевозку персонала оперативно-выездных и ремонтных бригад до шести человек в пассажирском фургоне и кабине, а также материалов и инструментов на отдельной грузовой платформе, закрытой тентом.

Как отмечают в Службе механизации и транспорта филиала, комплектация новой техники позволяет сделать работу мобильных подразделений более безопасной и комфортной. В целях обеспечения безопасности дорожного движения все сиденья (в кабине и в фургоне) оснащены ремнями безопасности, установлено переговорное устройство между кабиной и фургоном, имеется автомобильный видеорегистратор. Пассажирский фургон укомплектован автономным жидкостным обогревателем, аварийно-вентиляционным люком в крыше, преобразователем напряжения бортовой сети автомобиля на 220 В, кабелем для подключения к внешней электрической сети, микроволновой печью, умывальником с подогревом воды, раздельными шкафчиками для спецодежды, откидным столиком.

На грузовой платформе находится запасное колесо с ручной лебедкой для его опускания и подъема, шкаф для инструмента. Под грузовой платформой смонтирован ящик для перевозки лестницы. Для локального освещения места проведения работ на крыше кабины установлен мощный светодиодный прожектор с дистанционным управлением.

Планируется, что в течение года обновление парка бригадных автомобилей продолжится. При этом особое внимание будет уделено многофункциональному транспорту повышенной проходимости. В настоящее время территория обслуживания Псковского филиала «Россети Северо-Запад» составляет 55,3 тыс. кв. км, при этом трассы линейных объектов, общей протяженностью 45,4 тыс. км, чаще всего удалены от производственных баз, проходят по бездорожью, в болотистой местности или в лесной зоне. Поэтому новая автотехника должна способствовать повышению мобильности и оперативности энергетиков при выполнении задач по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения.