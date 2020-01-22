Общество

На ярмарку вакансий приглашают псковичей

Псковский центр занятости населения приглашает всех желающих на ярмарку вакансий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, она пройдет 29 января, с 10.00 до 13.00, в центре по адресу: улица Коммунальная, 71а.

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Свои вакансии посетителям предложат Вагонное ремонтное депо Псков, Вагонный участок Псков, Псковская городская больница, Пункт отбора на военную службу по контракту, автосервис «Fit Service», «Почта России», «Тандер», «Псковский хлебокомбинат» и другие работодатели.

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Среди востребованных профессий:

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