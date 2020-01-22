Общество

В Псковской области направили на уничтожение около 5,5 тонн опасной говядины

22 января должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни и межмуниципального отдела МВД «Себежский» в Себежском районе было приостановлено движение двух автомобилей, которые осуществили ввоз с территории Республики Беларусь мяса говядины в четвертинах, общим весом около 5,5 тонн.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе проведения ветеринарного контроля сотрудники управления обнаружили отсутствие подтверждающих безопасность и происхождение мяса ветеринарных сопроводительных документов, а на подавляющей части товара – и маркировки (клейм). Кроме того, были нарушены указания Россельхознадзора, которыми введены временные ограничения на ввоз из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро благополучных по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, мясосырья на кости старше 12 месяцев, контаминированного материалами специфического риска, к которым относится спинной мозг.

Также было установлено, что транспортировка мясосырья осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в транспортных средствах отсутствовало холодильное оборудование.

В соответствии со статьями 3, 25 федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» мясная продукция, общим весом 5,5 тонны, признана некачественной и опасной, изъята из оборота и направлена на уничтожение.