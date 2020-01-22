Общество

УМВД по Псковской области: Служба безопасности банков никогда не звонит клиентам для уточнения данных

Одним из самых распространенных видов дистанционного мошенничества на сегодняшний момент является звонок от лжесотрудника банка. Однако старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский уверяет, что служба безопасности банков никогда сама не звонит клиентам и не уточняет по телефону никакую информацию. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 24 января.

Сотрудник УМВД РФ по Псковской области уверяет, что если на банковской карте клиента зафиксирована подозрительная активность, то его всегда информируют и просят прийти непосредственно в отделение банка.

Александр Полатовский отметил, что мошенники достаточно часто используют телефонные номера, которые визуально похожи на номера банков, а некоторые используют и замену номера, чтоб при звонке на экране отражался любой желаемый номер.

Он также рассказал, что если человек понял, что ему звонят мошенники, ему необходимо повесить трубку и сообщить о данном звонке в полицию либо на сайте УМВД, либо позвонив в дежурную часть. Полиция собирает все данные, связанные с мошенничествами, эта информация помогает в раскрытии преступлений.