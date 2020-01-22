Общество

Полиция: В Псковской области орудует немного дистанционных мошенников

В Псковской области немного дистанционных мошенников, чаще граждане попадаются «на удочку» преступников из других регионов. Об этом рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский в ходе пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня, 24 января.

Александр Полатовский отметил, что за последнее время несколько крупных дел, связанных с дистанционными кражами и мошенничеством, были переданы в суд. Например, еще в 2015 году на территории города Великие Луки орудовала организованная группа мошенников, всего было выявлено 17 преступных эпизодов.

А в 2019 году в суд направлено дело фигуранта из города Остров, который создал в социальных сетях группу по продаже автомобильных запчастей. Преступник брал 100% предоплату с покупателей, а никакие детали не отправлял.

«В основном преступления совершаются лицами из других регионов. Эту схему мошенники используют, чтобы усложнить задачи правоохранительных органов при организации задержания. Им проще совершить преступление, если они находятся далеко от места преступления», - заявил Александр Полатовский.