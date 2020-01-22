Общество

В Псковской области уровень раскрываемости дистанционных преступлений выше, чем в целом в России

В Псковской области невысокий уровень раскрываемости дистанционных преступлений, но он выше, чем средний уровень по стране. Процент раскрываемости дистанционного мошенничества составляет 13,9%, а дистанционных краж - около 25%. Об этом сегодня, 24 января, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский.

«Работа правоохранительных органов усложняется ввиду того, что в настоящее время очень сильно развита структура сокрытия следов в сети Интернет. Существуют технические проблемы, которые еще не решены на текущий момент», - рассказал Александр Полатовский.

В целом, по его словам, статистика раскрываемости таких преступлений улучшается каждый год, но пока усилия не приносят желаемых результатов. «За 9 месяцев нами были раскрыто 7 мошенничеств и 40 дистанционных краж», - заключил Александр Полатовский.