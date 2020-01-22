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Общество

Вопрос о пятитысячной надбавке для заслуженных учителей, врачей и работников культуры рассмотрят депутаты областного заксобрания

24.01.2020 12:45|ПсковКомментариев: 0

На 39-й сессии Псковского областного Собрания, проведение которой назначено на 30 января, депутатский корпус рассмотрит поправки в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, стимулирующую надбавку в размере 5 тысяч рублей за звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» предложил ввести губернатор Михаил Ведерников.

Разработка мер поддержки стала продолжением реализации решений Геральдического совета при администрации Псковской области - в ноябре 2018 года депутаты областного Собрания приняли закон «О наградах Псковской области», а спустя год внесли в него изменения, устанавливающие перечисленные региональные почетные звания.

Предполагается, что в 2020 году стимулирующие выплаты будут выплачиваться в пределах средств, уже предусмотренных ранее на оплату труда, в дальнейшем новые расходы будут учитываться при формировании областного бюджета.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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