Общество

Эксперт: Банк России постоянно занимается повышением финансовой грамотности жителей Псковской области

СЗГУ Банка России постоянно занимается повышением финансовой грамотности и информационной безопасности в Псковской области. За последнее время в регионе было проведено более 60 лекций и встреч, в которых приняли участие несколько тысяч человек — это и школьники, и предприниматели, и пенсионеры. Об этом сегодня, 24 января, рассказал заместитель управляющего отделения по Псковской области СЗГУ Банка России Сергей Иванов в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

«По статистике 97% несанкционированных списаний денежных средств с банковских карт — это мошенничество. Поэтому Банк России считает крайне важным информировать граждан о тех правилах, которые необходимо соблюдать при использовании банковских карт или совершении покупок в интернете», - рассказал Сергей Иванов.

Он рассказал, что один из наиболее простых способов обезопасить себя от мошенников - это завести отдельную банковскую карту для совершения покупок в интернете, куда переводить только небольшие суммы при необходимости совершения покупки.

Эксперт обратил внимание, что по всей стране проходят онлайн уроки финансовой грамотности. Они ориентированы на отдаленные учебные заведения.

«Также ежегодно проводится всероссийский зачет по финансовой грамотности, каждый может себя проверить и понять насколько правильно и безопасно он обращается с деньгами в интернете», - завил Сергей Иванов.