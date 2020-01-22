Общество

В Великих Луках по инициативе ОНФ убрали свалку на улице Ломоносова

По инициативе активистов Общероссийского народного фронта в Псковской области в Великих Луках ликвидировали несанкционированную свалку на улице Ломоносова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, раньше там было разрешенное место складирования мусора. Местные жители выносили много лет выносили мусор туда, а коммунальные службы его вывозили. Затем большую свалку убрали, а каждого жителя уведомили, что мусор теперь необходимо собирать в мешки и оставлять возле дома. Два раза в месяц накопленный мусор забирают мусоровозы и вывозят на полигон.

Игнорируя просьбу администрации города, жильцы некоторых домов на улице Ломоносова продолжали оставлять мусор в привычном месте. Около года свалка прибавляла в объемах и негативно сказывалась на состоянии окружающей среды.

Во время очередного экологического рейда в Великих Луках активисты ОНФ обратили внимание на гору мусора и приняли решение устранить проблему. Общественники обратились к городским властям с просьбой оказать содействие в уборке мусора.

Администрация города оперативно на нее отреагировала. Через несколько дней свалку ликвидировали.