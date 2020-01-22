Общество

Светлана Шумейко даст большую пресс-конференцию в общественном пресс-центре ПЛН

Главный ньюс-мейкер в области красоты уходящей недели, Светлана Шумейко, станет гостем общественного пресс-центра Псковской Ленты Новостей в понедельник, 27 января. Начало в 15:00.

51-летняя псковичка, многодетная мама четырех дочек, представляла Россию на международном конкурсе «Миссис бабушка Вселенная» в Болгарии.

С учетом повышенного интереса к Светлане принято решение устроить большую пресс-конференцию, на которой можно будет узнать всю интересующую информацию из первых уст.

Обладательница титула «GrandMa Planet» конкурса Grandma Universe («Миссис бабушка Вселенная») Светлана Шумейко вместе с директором конкурса «Миссис Бабушка Псков» Николаем Королевым ответят на вопросы журналистов.

Речь пойдет не только о самом конкурсе, но и о подготовке к нему и других аспектах участия.



Дата проведения: 27 января. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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