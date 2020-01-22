Общество

Проблему дистанционного мошенничества нужно решать комплексно, заявили в реготделении Банка России

Проблему дистанционного мошенничества нужно решать комплексно: необходимо выявлять преступников, повышать финансовую грамотность населения и менять законодательство. Такое мнение на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 24 января, высказал заместитель начальника отдела безопасности отделения по Псковской области СЗГУ Банка России Сергей Погодин.

«Если сравнивать с цифрами за предыдущий период, то количество дистанционных мошенничеств выросло до 180%», - рассказал Сергей Погодин.

Он отметил, что в структуре Банка России существует специальное подразделение, которое занимается финансовой безопасности. «В 2015 году организована работа Центра мониторинга и реагирования на кибератаки. Наша задача - организовать общее безопасное пространство для банковской и микрофинансовой сферы», - рассказал Сергей Погодин.

Банк России собирает информацию и вырабатывает конкретные решения и рассылает участникам. «С 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года мы разослали 589 информационных бюллетеней. Наш Центр занимается решением различных вопросов, например, в тот же период отправлено на блокировку около 6 тысяч телефонных номеров, которые задействованы в мошенничествах», - заключил Сергей Погодин.