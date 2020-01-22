Общество

УМВД по Псковской области: Бесконтактная оплата с помощью телефона - это безопасно

Бесконтактная плата с помощью телефона - это безопасно. Пока пользователь не разблокировал свой телефон, чип NFC не активируется, а значит списание средств невозможно. Об этом рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 24 января.

Александр Полатовский также обратил внимание, что, если на мобильном устройстве предусмотрена идентификация личности владельца, то без ее прохождения списания средств также не произойдет. Он также отметил, что чип NFC производит обмен информации на расстоянии не более 10 см.

Полицейский отметил, что в банковских картах, где предусмотрена функция бесконтактной оплаты, установлены пассивные чипы NFC, списание средств с такой карты мошенниками с активированным терминалом действительно возможно. «В таком случае лучше поставить ограничение по сумме, которая может быть списана без введения пин-кода, и сделать ее небольшой», - рассказал Александр Полатовский.

Он также отметил, что современные кошельки оснащены специальными сетками, которые не позволяют активироваться чипу NFC. Также можно за небольшую сумму приобрести специальный чехол для карт, который также обезопасит граждан от мошенников.