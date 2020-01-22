Общество

В День открытых дверей к транспортным полицейским в Пскове высадился «Студенческий десант»

Накануне Дня российского студенчества сотрудники Псковской транспортной полиции при активном участии представителей Общественного совета провели Всероссийскую акцию «Студенческий десант» для студентов Агротехнического колледжа, состоящих в рядах «Юнармии».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, знакомство студентов с работой линейного отдела полиции началось в дежурной части, сотрудники которой продемонстрировали учащимся основные принципы дактилоскопирования и рассказали, как создается качественная дактилокарта задержанного, основные средства бронезащиты и активной обороны. Кроме того, ребятам дали возможность примерить на себя боевую экипировку и ощутить вес и тяжесть спецобмундирования.

Вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы «десантники» прошли по маршруту несения службы, включая территорию вокзала, зал ожидания и платформы прибытия поездов пригородного и дальнего следования.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Инна Иванова вместе с инспектором отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте капитаном полиции Виктором Ефимовым напомнили ребятам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также запрете нахождения в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей.

Далее встреча продолжилась в помещении линейного отдела, где старший юрисконсульт правового направления Псковского ЛО МВД России на транспорте лейтенант внутренней службы Артем Тулинцев рассказал студентам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры, а также о мерах административной и уголовной ответственности, применяемой к правонарушителям. К интересной и познавательной беседе подключился начальник отделения по работе с личным составом Псковского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Юрий Москаленко, который в доступной форме разъяснил ребятам порядок поступления в образовательные учреждения системы МВД России, а также на службу в органы внутренних дел на транспорте, поскольку большинство «десантников» интересовали именно эти вопросы.

Учащиеся Агротехнического колледжа выразили благодарность организаторам встречи за уникальную возможность познакомиться с деятельностью транспортной полиции и сфотографироваться на память со всеми участниками акции «Студенческий десант».