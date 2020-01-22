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Общество

В 2020 году компания «Россети Северо-Запад» сохранила основные социальные гарантии сотрудникам

24.01.2020 14:00|ПсковКомментариев: 0

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и председатель совета представителей первичных профсоюзных организаций сетевой компании (лидер «Всероссийского Электропрофсоюза» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) Владислав Марьяндышев подписали Коллективный договор на 2020 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, сотрудники компании обеспечены добровольным медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев.

В Коллективном договоре предусмотрены выплаты, компенсации и льготы. В частности, единовременная материальная помощь в связи с выходом на пенсию, выплата сотруднику, который увольняется по состоянию здоровья. Компания также оказывает материальную помощь при рождении или усыновлении ребенка, а также при вступлении в брак. В соглашении сохранен вид выплаты – материальная помощь к отпуску.

Предусмотрена премия к юбилею (начиная с 50-летия) и ко Дню рождения (начиная с 55 лет и далее через каждые 10 лет). Ежеквартально компания «Россети Северо-Запад» материально поддерживает многодетные семьи сотрудников.

Кроме того, в Коллективном договоре закреплена частичная компенсация стоимости путевок детям сотрудников «Россети Северо-Запад» в оздоровительные лагеря, санатории и центры.

Компенсируется оплата стоимости проезда сотрудника и членов его семьи при переезде к новому месту жительства в связи с выходом на пенсию.

По мнению экспертов, Коллективный договор «Россети Северо-Запад» способствует сохранению стабильности в компании, гарантирует социальную защищённость сотрудников.

«Подписанный сегодня документ подтверждает наш статус социально ответственной компании. Уверен, что новое соглашение станет эффективным инструментом поддержки сотрудников», - отметил Артем Пидник.

Напомним, что Коллективный договор разрабатывается с целью оптимизации системы оплаты труда, материального стимулирования, предоставления льгот, компенсаций и гарантий для сотрудников «Россети Северо-Запад».

Источник: Псковская Лента Новостей
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