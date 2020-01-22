Общество

Дайджест развлечений от ТРК «Акваполис»: Как провести финальный weekend января?

Как провести финальный weekend января? Конечно, в ТРК «Акваполис» в Пскове! Ведь на этих выходных еще идут распродажи в большинстве магазинов комплекса! Отличного зимнего шоппинга, друзья!

Дайджест развлечений ТРК «Акваполис» на эту неделю:

24 января, пятница

Ресторан «Инжир» - Елизавета Степанова

Начало в 21.00. Вход свободный. Резерв - Тел. 20-19-00

25 января, суббота

Фреш-маркет «Корзинка» - мастер-класс по изготовлению сыра для гриля «Халуми» в домашних условиях

Начало в 13.00. Вход свободный.

В центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится большой праздник в честь дня студентов - Student Shopping Day.

Старт в 16.00. Вход свободный.

«Игродром» - мастер-класс для юных художников «Каляка-маляка»

Начало в 14.00 Вход свободный

Ресторан «Инжир» - выступление певца Джэхана

Начало в 21.00. Вход свободный. Резерв - Тел. 20-19-00

26 января, воскресенье

Ресторан «Инжир» - Детская анимационная программа с Пиратом. В программе интересные опыты и аквагрим.

Начало в 14.00 Вход свободный