Дайджест развлечений от ТРК «Акваполис»: Как провести финальный weekend января?

Как провести финальный weekend января? Конечно, в ТРК «Акваполис» в Пскове! Ведь на этих выходных еще идут распродажи в большинстве магазинов комплекса! Отличного зимнего шоппинга, друзья!
Ресторан «Инжир» - Елизавета Степанова
Начало в 21.00. Вход свободный. Резерв - Тел. 20-19-00
Фреш-маркет «Корзинка» - мастер-класс по изготовлению сыра для гриля «Халуми» в домашних условиях
Начало в 13.00. Вход свободный.
В центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится большой праздник в честь дня студентов - Student Shopping Day.
Старт в 16.00. Вход свободный.
«Игродром» - мастер-класс для юных художников «Каляка-маляка»
Начало в 14.00 Вход свободный
Ресторан «Инжир» - выступление певца Джэхана
Начало в 21.00. Вход свободный. Резерв - Тел. 20-19-00
Ресторан «Инжир» - Детская анимационная программа с Пиратом. В программе интересные опыты и аквагрим.
Начало в 14.00 Вход свободный