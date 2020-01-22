Общество

Руководители Пскова и Псковского филиала Академии ФСИН России наметили пути укрепления сотрудничества

Состоялась рабочая встреча главы города Пскова Елены Полонской и начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрия Панарина, на которой стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере патриотической, научно-образовательной, культурной, спортивной и добровольческой деятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прес-службе управления, в ходе встречи достигнуты договоренности по подписанию нового соглашения о сотрудничестве между Псковом и Академией права и управления ФСИН России на 2020–2022 годы, которое будет направлено на развитие Псковского филиала академии.

Принято решение об утверждении плана мероприятий по реализации этого соглашения, в котором будет определен ряд конкретных мер, в том числе по развитию материально-технической базы образовательной организации.

Подписать соглашение планируется в этом году в ходе рабочей поездки в Псков начальника Академии ФСИН России генерал-майора внутренней службы Александра Крымова.