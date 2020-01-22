Общество

По решению Михаила Ведерникова на приобретение жилья для медиков будет дополнительно направлено 25 млн рублей

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году будет обеспечено дополнительное финансирование на приобретение жилья для медицинских специалистов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Напомним, обращение в адрес главы региона с просьбой об этом направили депутаты областного Собрания по итогам заседания фракции «Единая Россия», которое было посвящено вопросу обеспечения кадрами региональной системы здравоохранения.

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Губернатор поблагодарил представителей фракции «Единая Россия» за инициативу, понимание актуальности этого вопроса, постоянную совместную работу. «Вопросы кадрового дефицита, необходимость поддержки медицинских специалистов мы неоднократно обсуждали с депутатами, в том числе и на встречах с фракциями. Мы все прекрасно понимаем, насколько остро этот вопрос стоит для нашей области, особенно, если речь идет о первичном звене здравоохранения и ситуации в крупных городах. Власти региона при поддержке федерального центра ведут планомерную работу по расширению существующих мер поддержки. Ни для кого не секрет, что именно решение жилищного вопроса для многих врачей является наиболее актуальным. В этом году в областном бюджете на приобретение жилья для медицинских специалистов предусмотрено 6,5 млн рублей. Понимаем, что этих средств явно не достаточно. Теперь на эти цели дополнительно будет направлено еще 25 млн рублей, что позволит решить жилищный вопрос большему числу медиков», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В связи с этим губернатор дал поручение вице-губернатору, председателю комитета по финансам Псковской области Татьяне Бариновой и председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко проработать данный вопрос и подготовить необходимый нормативный правовой документ по внесению поправок в закон о региональном бюджете.