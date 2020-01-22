Общество

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что следующий месяц будет неоднородным, на его протяжении могут быть периоды похолодания до пяти-десяти градусов.

«Температура ожидается по расчетам ниже десяти градусов мороза. То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом», - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.