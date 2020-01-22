Общество

В Красногородске женщина не хочет содержать четверых своих детей

Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, т.е. в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе доследственной проверки установлено, что женщина в 2019 году была лишена судом родительских прав в отношении своего сына 2009 года рождения и своих дочерей 2008, 2013 и 2017 годов рождения, при этом суд обязал ее уплачивать алименты на их содержание в размере 1/2 заработка.

Вместе с тем и после лишения родительских прав мать не собиралась содержать своих детей, в связи с чем была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов) с назначение наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток. Данное обстоятельство также не повлияло на поведение матери - алименты не уплачиваются. В настоящее время долг по алиментам составляет более 240 тыс. руб.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до одного года.