Общество

Псковская область присоединилась к Всероссийскому патриотическому проекту «Памяти Героев»

Псковская область присоединилась к патриотическому проекту «Памяти Героев», приуроченному к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в рамках проекта в сети Интернет уже стали появляться видеоролики о людях Псковского региона, отмеченных наградами за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Среди них - бойцы и герои тыла, получившие звания «Полный кавалер ордена Славы», «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда». Сегодня на официальном YouTube-канале можно увидеть рассказы о бойцах Красной Армии, защищавших земли Псковщины, а также повествования о подвигах уроженцев Псковского края, среди которых Александр Волков, Николай Степанов, Владимир Харитонов и другие. В создании видеороликов принимают участие волонтеры.

Позднее информация о героях-соотечественниках будет распространена в виде информационных плакатов в образовательных и культурно-досуговых учреждениях, молодежных центрах, военно-исторических музеях Псковской области. Каждому плакату будет присвоен QR код со ссылкой на видеоролик о конкретном человеке, размещенный на YouTube-канале.

Рассказать об участии псковичей в событиях Великой Отечественной войны может каждый житель региона, присоединившись к народной эстафете, которая также стартовала в рамках проекта «Памяти Героев». Для этого необходимо разместить на своей странице любой социальной сети видеорассказ о подвиге своего родственника во времена Великой Отечественной войны и прикрепить к нему хештег проекта #ПамятиГероев2020. Количество подобных публикаций в сети Интернет, размещенных жителями разных регионов, ежедневно растет.

Проект «Памяти Героев» реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ. Его целью служит призыв граждан России почтить память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.

Проект «Памяти Героев» — один из флагманских проектов общественного движения «Общероссийский народный фронт».