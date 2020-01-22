Общество

Депутат Псковской гордумы пытается добиться установки перехода через железнодорожные пути в районе Завокзалья

Псковичи обращаются с просьбой решить проблему перехода через железнодорожные пути с района Завокзалье на ЖД вокзал. По словам граждан, данный переход представляет собой сложность для пожилых людей, людей с ОВЗ и мам с детьми в колясках, так как пандус, установленный на мосту, слишком узкий и крутой на подъем - многие коляски не помещаются, а люди в инвалидных креслах самостоятельно взобраться не могут. В связи с тем, что мост на сегодняшний день является единственным способом пересечения ЖД путей, жители района ежедневно сталкиваются со сложностями при переправе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов прокомментировал ситуацию, отметив, что неоднократно общался по этой проблеме с руководством Октябрьской железной дороги, под ведомством которой находится данный мост. Там, как сообщил депутат, ему ответили, что в этом случае необходимо либо полностью переделывать мост, либо создавать наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути. Однако, как пояснили в РЖД, по технике безопасности нельзя строить такие переходы в районе железнодорожных вокзалов и на некоторым расстоянии от них.

Сергей Колосов подчеркнул, что проблема существует ни один десяток лет, и своими силами решить ее на местном уровне не представляется возможным.