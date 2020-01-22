Общество

Лидер псковской «Молодой Гвардии» оценил возможности для развития организации в районах

Организационные встречи с партийцами провел в районах области лидер псковской «Молодой Гвардии Единой России» Василий Демидов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, он побывал в Печорах, Острове и Плюссе, чтобы на месте оценить ситуацию с активностью молодежи и возможности для развития организации.

«Целью был мониторинг состояния дел в молодежной среде, на основе которого могут быть внесены дополнительные предложения по повышению активности, - прокомментировал и. о. руководителя псковского штаба МГЕР. – По итогам скажу, что в районах есть люди, которые готовы вкладывать свою энергию и навыки в развитие «Молодой Гвардии», чтобы движение приобретало новую силу и становилось всё более масштабным».

Василий Демидов добавил, что отдельное внимание в ходе встреч было уделено вопросу о грантовой поддержке и возможностям привлечь необходимые средства на реализацию различных проектов.